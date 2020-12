Il GP di Spagna 2021, prova valida per il Mondiale F1, andrà in scena al Montmelò di Barcellona. Ora è davvero ufficiale. Il governo catalano ha dato il via libera al rinnovo annuale del contratto con Liberty Media per ospitare l’appuntamento in terra iberica. L’evento era già inserito nel calendario per la prossima stagione, ma serviva che la macchina governativa della Catalogna desse il su ok definitivo. Tra l’altro a Barcellona si disputeranno gli unici test pre-stagionali dal 2 al 4 marzo.