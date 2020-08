Verstappen: "Il 2° posto era il massimo"; Hamilton: "Davvero ammirato dalla mia macchina"

Ecco le parole dei protagonisti del GP di Spagna vinto da Lewis Hamilton che ha fatto gara a sé davanti a Verstappen e il compagno di squadra Bottas.

Lewis HAMILTON (Mercedes)

È stata una grandissima giornata, sono stato davvero ammirato dalla mia macchina. Sono sorpreso da come abbiamo controllato il degrado delle gomme, siamo riusciti a comprendere bene quello che era accaduto nel precedente weekend. Ho spinto dall’inizio alla fine e abbiamo gestito la strategia in maniera perfetta. Devo ringraziare i ragazzi in fabbrica, che continuano a lavorare strenuamente. E poi un messaggio importante. 'Continuate ad aver cura di voi e indossate le mascherine'

Max VERSTAPPEN (Red Bull)

Penso che oggi abbia centrato il miglior risultato possibile. Non avevo il passo di Lewis Hamilton, lo si è visto, ma sono comunque contento di quello che ho fatto. La partenza è stata cruciale, sono stato in grado di superare Valtteri Bottas, dopodiché ho provato a procedere con il mio passo. Nel finale temevo che il finlandese mi potesse attaccare, ma vedevo che non guadagnava granché, per cui non ho dovuto fare altro che gestire la vettura

Resta difficile battagliare contro la Mercedes

Non so se porteremo aggiornamenti particolari, ma ogni volta noi proviamo a far crescere la nostra vettura, il problema è che lo fa sempre anche la Mercedes…

Carlos SAINZ (McLaren)

Finalmente una gara pulita senza problemi. Combattuta, una delle tante, con strategie molto diverse, ma ci meritavamo un risultato del genere già da diverse gare. Dovevo arrivare a casa mia evidentemente, quindi buone notizie, contento anche dei meccanici per le quattro buone soste, spero che ci aiuti ad avere più fiducia. La Spagna è ancora un weekend da talismano. Un peccato farlo senza i fan, sarebbe stato bello con loro, si sarebbero divertiti, mi sono mancati, si spera per l’ultima volta. La penalità per Sergio Pérez? Sì, ne ero al corrente. Quando Verstappen mi ha doppiato ho perso due secondi e non sono riuscito a rimontare Checo, un peccato perché Max poi non li ha doppiati. Quando la macchina è leggera si comporta meglio ed è qualcosa che dobbiamo analizzare per il futuro

Antonio GIOVINAZZI (Alfa Romeo)

Abbiamo alcuni aspetti positivi sui quali porre l’attenzione dalla prova odierna. La gara è stata sicuramente complicata ma, partendo dal fondo del gruppo, non potevamo fare molto di più. Penso che abbiamo fatto il nostro, diciamo. Abbiamo chiuso davanti ai nostri diretti rivali in campionato e abbiamo mostrato un buon passo, soprattutto nell’ultimo stint sulle gomme soft. Ovviamente dobbiamo ancora lavorare molto, ma dal Montmeló possiamo trarre qualche spunto incoraggiante

