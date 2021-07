Non è certo la prima volta che Lewis Hamilton fa sentire la sua voce sulle questioni sociali. Questa volta ha sfruttatto l'arrivo in Ungheria per esprimere il suo dissenso contro le leggi anti lgbt del governo Orban. Le normative vietano l'esposizione dei giovani a contenuti e messaggi omosessuali.

"È inaccettabile, codardo e fuorviante per chi è al potere suggerire una legge del genere. Tutti meritano di avere la libertà di essere se stessi, non importa chi amano o come si identificano". Sulle leggi in questione si terrà un referendum che potrà confermare o vietare l'esecuzione delle normative. "Esorto il popolo ungherese a votare nel prossimo referendum per proteggere i diritti della comunità LGBTQ+, hanno bisogno del nostro supporta più che mai. Per favore, mostra amore per chi ti circonda perché l'amore vincerà sempre inviandoti positività " ha scritto Hamilton.

Sebastian Vettel ha supportato il messaggio del collega e si è presentato al circuito con delle scarpe arcobaleno. "Trovo imbarazzante per un paese dell'Unione Europea votare leggi come questa. Ognuno è libero di fare quello che vuole e questo è il punto. È sulla falsariga del vivi e lascia vivere. Non sta a noi fare la legge ma solo esprimere il sostegno a coloro che ne sono colpiti" ha dichiarato il tedesco dell'Aston Martin.

Hamilton: "Continuiamo a combattere contro il razzismo"

