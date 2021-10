Secondo anno di fila per la Turchia in F1. Il tracciato di Istanbul avrà l'onore di riavere la Formula 1 dopo la stagione 2020. In quell'occasione ci fu un weekend veramente spettacolare, con la pole di Lance Stroll e la vittoria sotto l'acqua di Lewis Hamilton, che gli diede il settimo mondiale. Quest'anno il Gran Premio capita un mese prima, nulla è certo in ambito titolo, tutto è ancora in ballo. Hamilton e Verstappen stanno mettendo in scena uno spettacolo sublime e il tracciato turco sarà teatro del nuovo duello. Chi la spunterà? Orari classici, Gran Premio anche in chiaro in diretta su TV8.

Programma GP Turchia F1 2021

Venerdì 8 ottobre

GP Emilia Romagna Imola, da Senna a Schumi: gioie, dolori e leggende 30/10/2020 A 11:54

Libere 1: ore 10:30 - 11:30

Libere 2: ore 14:00 - 15:00

Sabato 9 ottobre

Libere 3: ore 11:00 - 12:00

Qualifiche: ore 14:00 - 15:10

Domenica 10 ottobre

Gara: 14:00

Crozza, il nuovo personaggio è Binotto: "Crisi Ferrari? Colpa dell'antifurto"

GP Turchia in tv: la gara sarà in diretta su Sky

L'intero weekend del GP di Turchia sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. La gara sarà visibile anche in chiaro in diretta anche su TV8, come le qualifiche.

GP Turchia Live-Streaming

Il GP di Turchia sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto della gara.

Mick Schumacher sulla Ferrari! Il video del test di Fiorano

GP Russia Hamilton: "Vittoria n°100? Credevo non arrivasse più..." 26/09/2021 A 14:35