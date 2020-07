Hamilton: "Partire 6° sarebbe uno schifo, farò la danza dell'asciutto..."

Dal nostro partner OAsport.it

Non è stata una gran giornata quella appena trascorsa per Lewis Hamilton. Il sei volte iridato della Mercedes ha concluso al sesto posto le prove libere 2 del GP di Stiria (secondo round del Mondiale 2020 di F1), non avendo grandi sensazioni dalla propria W11, contrariamente al compagno di squadra Valtteri Bottas che ha concluso secondo a 43 millesimi dal leader di questa sessione, il pilota della Red Bull Max Verstappen. L’olandese ha fermato i cronometri sull’1’03″660.

Per Lewis un ritardo considerevole di 0″688, decisamente sorprendente, tenuto conto delle qualità della vettura di Brackley (fonte: speedweek.com): “E’ davvero strano, la macchina andava benissimo al mattino e anche all’inizio delle PL2, ma poi ho avuto scarso feeling con il passare dei minuti”. I tecnici sono a lavoro per cercare di risolvere le problematiche del set-up. Una situazione che potrebbe complicarsi, nell’eventualità che domani la pioggia prevista possa portare alla cancellazione dell’intera giornata in pista (PL3 e qualifiche) e questo potrebbe far decidere la direzione gara a considerare i tempi ottenuti nelle libere 2 per delineare la griglia di partenza della gara domenicale.

Per questo Lewis fa la “danza della pioggia”: “Se dovessi partire sesto sarebbe uno schifo, anche perché sarebbe peggio di domenica scorsa (penalizzato per il mancato rispetto delle bandiere gialle nelle qualifiche e retrocessione in quinta casella ndr.)“. Le previsioni non promettono nulla di buono, ma il britannico spera si possa girare comunque sul bagnato: “Mi auguro che si possa essere sul tracciato, sarebbe divertente competere su asfalto bagnato. Oggi non eravamo veloci e gli altri erano più prestazionali. I tempi ottenuti da Valtteri (Bottas ndr.) dimostrano che la macchina ha velocità, per cui spero che le cose migliorino domani“.

