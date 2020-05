La Ferrari guarda a nuovi Mondiali. Binotto: "Stiamo valutando Indycar ed Endurance"

Dal nostro partner OAsport.it

La Ferrari sta ufficialmente guardando ad altri universi oltre a quello della F1 in cui milita da settant’anni. A renderlo noto è stato il team principal Mattia Binotto che ne ha parlato durante un’intervista concessa a Sky Sport: a Maranello sono allo studio dei programmi alternativi da affiancare alla Formula Uno. Tra le serie in fase di valutazione ci sono Indycar e WEC (il Mondiale Endurance).

L'obiettivo del Cavallino Rampante è molto chiaro: trovare dei campionati che si sposino con le esigenze del marchio, trovando delle competizioni in cui occupare la parte del personale della Gestione Sportiva che sarà in esubero nei prossimi anni a causa del budget cap imposto in F1. La Ferrari non vuole licenziare i suoi dipendenti e dunque è inevitabile guardare verso nuovi orizzonti come ha spiegato lo stesso Mattia Binotto:

La Ferrari sente molto la responsabilità sociale verso i propri dipendenti e vogliamo essere certi che per ognuno di loro ci sarà spazio anche in futuro. Per questo motivo abbiamo iniziato a valutare dei programmi alternativi e confermo che stiamo guardando l’Indycar, che al momento è una categoria molto diversa dalla nostra ma con un cambio di regolamento in programma nel 2022. Osserviamo anche il mondo Endurance e altre serie: cercheremo di fare la scelta migliore

Sul ridimensionamento del budget in F1

In queste ultime settimane si è discusso molto sul ridimensionamento del budget a disposizione delle squadre di Formula 1 e si è arrivati ormai ad una conclusione. La cifra di 175 milioni di dollari, che erano stati definita e votata nel 2019, sarà abbassata fino a 145. In Ferrari ci stavamo strutturando basandoci sul budget approvato lo scorso anno e l’ulteriore riduzione rappresenta una sfida importante che porterà inevitabilmente a rivedere organico, struttura ed organizzazione

