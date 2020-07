Lewis Hamilton chiede l'aumento per rinnovare con Mercedes: 50 milioni di euro a stagione

Secondo quanto riporta la stampa britannica, Lewis Hamilton avrebbe chiesto un grosso aumento dell'ingaggio per rinnovare il contratto in scadenza a fine anno con Mercedes. Il campione del mondo in carica passerebbe dai 40 milioni di euro attuali a 50 a stagione.

In scadenza a fine anno e forte di 6 Mondiali messi in bacheca (cinque dei quali nelle ultime sei stagioni), Lewis Hamilton punta a strappare il contratto più oneroso nella storia del motorsport rinnovando con Mercedes. Stando a quanto riportato dalla stampa britannica, il pilota 35enne avrebbe chiesto un aumento di ingaggio per passare dagli attuali 40 milioni a stagione a possibili 50, cifra che gli permetterebbe di restare nettamente al comando della speciale classifica dei piloti più pagati considerando il fatto che Sebastian Vettel, in uscita dalla Ferrari, non troverà un altro contratto come quello attuale con una qualsiasi altra scuderia.

Le trattative per il rinnovo sono state rinviate di diverse settimane per l'emergenza coronavirus, ma dalle parole di Toto Wolff, team principal Mercedes, ci sarebbe ottima sintonia tra il pilota e la squadra, disponibile ad accogliere le sue richieste. Mercedes dovrà anche risolvere la questione seconda guida, essendo anche Valtteri Bottas in scadenza, e al momento l'opzione più probabile parrebbe una conferma di entrambi i piloti.

Lewis Hamilton festeggia il Mondiale vinto nel 2019 con Mercedes. Credit Foto Getty Images

Le cifre richieste da Hamilton hanno sollevato un polverone all'interno del paddock: Helmut Marko, boss di Red Bull, si è espresso in maniera piuttosto cinica sull'argomento. "Mercedes pagherà lo stipendio di Hamilton con i soldi di qualcun'altro. Basterà che Petronas (main sponsor della scuderia, ndr) versi qualche milione in meno al team, destinandolo direttamente a Hamilton. Ma credo che sia necessario imporre un limite sugli stipendi dei piloti. È giusto onorare i contratti attuali, ma dobbiamo intervenire in quest'area il prima possibile".

Un contratto con spiraglio per un futuro in Ferrari?

Quale sarà la durata del nuovo contratto di Hamilton con Mercedes? La domanda è lecita, considerando il fascino che continua a riversare sul pilota britannico un possibile finale di carriera in Ferrari. La scuderia di Maranello ha già trovato in Carlos Sainz l'uomo da affiancare a Charles Leclerc nel 2021, ma un legame a lungo termine con lo spagnolo è tutt'altro che certo, come spiegato anche da Martin Brundle, ex-pilota e ora commentatore.

"Non credo che il rapporto tra Sainz e Ferrari possa andare oltre una singola stagione. Se Toto Wolff dovesse abbandonare un ruolo di punta in Mercedes e la scuderia tagliasse i costi per la crisi derivante anche dalla pandemia di coronavirus, credo che Hamilton sarà portato a considerare nuovamente la Ferrari. Se fossi in lui, io lo farei. Gli ho parlato molte volte delle emozioni che si possono provare salendo sul podio di Monza, vestito in rosso, davanti a una marea di tifosi festanti. Mi ha risposto: 'Amo il rosso, è un colore che ho anche sul casco, è il colore della passione, ma ho corso in Mercedes per tutta la mia carriera'. Certo, a livello commerciale potrebbe diventare un ambasciatore eterno per il brand Mercedes, dunque lasciare la scuderia potrebbe risultare molto difficile in questo senso".

