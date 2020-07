Max Verstappen: "Nessun problema ad avere Vettel come compagno di squadra"

Dal nostro partner OAsport.it

L’ANSA ha rilanciato delle interessanti dichiarazioni di Max Verstappen alla tv austriaca su un possibile ritorno di Sebastian Vettel alla Red Bull, ipotesi paventata nelle ultime ore, dopo la conclusione del rapporto del tedesco con la Ferrari, che quindi a fine stagione lascerà Maranello. Così il pilota Red Bull sul possibile approdo del tedesco nella sua squadra.

Sebastian Vettel, Max Verstappen Credit Foto Getty Images

Ho avuto Daniel Ricciardo come compagno di squadra, e penso che sia andata bene. Ma alla fine non sono io a decidere. Io non ho mai lavorato con Sebastian Vettel, dunque non ho idea di come potrebbe essere“. Prosegue il neerlandese:

Non penso possano esserci problemi. Tutti i piloti che arrivano in F1 vogliono vincere. Alla fine ci sono molti buoni piloti, ma conta più la macchina del pilota. Negli ultimi 5 anni in tanti avrebbero vinto il campionato guidando una Mercedes.

