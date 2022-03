L’annuncio dovrebbe arrivare entro il weekend ma ormai il nero è stato messo sul bianco: Max Verstappen ha prolungato il suo contratto con la Red Bull. Il campione del mondo in carica, quindi, ha deciso di legarsi ulteriormente anche al termine della scadenza del suo contratto vigente (2023) e, secondo quanto riportato dal quotidiano olandese "De Telegraaf" (solitamente molto informato su quel che riguarda l’oranje) sarà un accordo pluriennale (si parla di ulteriori 4 anni).

Non solo, il nativo di Hasselt andrà anche a sbriciolare ogni record a livello di ingaggio. Le cifre andranno a migliorare ampiamente il suo precedente accordo e valicheranno con facilità quota 40 milioni, avvicinandosi (secondo quanto riportato da diverse fonti) alla stratosferica quota di 50. Anche in questo caso, quindi, il duello con il suo rivale numero uno Lewis Hamilton si fa serrato tra i “Paperoni” della massima serie del motorsport.

Red Bull e Max Verstappen, quindi, proseguiranno insieme ancora a lungo, con la speranza che il titolo del 2021 non sia solamente un caso e che questo binomio, quindi, possa andare a riscrivere i libri dei record della F1. Rispetto al rinnovo precedente, quando le sirene della Mercedes si erano fatte sentire eccome, l’olandese non ha avuto il minimo tentennamento e la notizia del suo rinnovo arriverà in largo anticipo rispetto alla scadenza.

Non si è mai avuto il minimo dubbio riguardo la permanenza del campione del mondo sulla sua Red Bull. Lo aveva anticipato lui stesso pochi giorni fa dopo i test di Barcellona, con Christian Horner e Helmut Marko a fargli da eco: l’intenzione di tutti era proseguire insieme. A Milton Keynes hanno voluto puntare sulla continuità, ed i risultati non potevano che portare in questa direzione ma, soprattutto, sul bruciare i tempi e dare il via alla stagione 2022 con il proprio pilota di punta concentrato solamente sulla pista.

