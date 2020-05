Mondiale F1 2020 partirà in Austria con un doppio GP il 5 e 12 luglio, c'è il via libera del governo

Dal nostro partner OAsport.it

Dopo un periodo di dubbi e di perplessità, finalmente una buona notizia per gli appassionati di F1. Ebbene, dall’Austria arrivano buone notizie: il Governo ha infatti dato il via libera per l’organizzazione dei due GP sulla pista del Red Bull Ring, previsti il 5 e il 12 luglio. I segnali, da questo punto di vista, erano già stati confortanti da alcuni giorni e si attendeva solo l’ufficialità da parte dell’Esecutivo austriaco.

Pertanto il Mondiale 2020, dopo la partenza falsa a Melbourne (Australia) causata da alcuni casi positivi in McLaren, andrà in scena in un contesto comunque decisamente anomalo e ancora tutto da inquadrare, tenuto conto non solo dell’emergenza sanitaria, ma anche di alcuni impedimenti legati all’obbligo di quarantena per i viaggiatori da uno Stato all’altro. In Austria la situazione è stata decisamente più gestibile. Come confermato dal ministero della Sanità: “Le due corse di F1 del 5 e 12 luglio saranno a porte chiuse“.

La griglia di partenza di F1 al Red Bull Ring nel 2019 Credit Foto Getty Images

Il Circus si attiverà per l’applicazione di un protocollo rigido nel quale i team potranno contare su un numero massimo di 80 persone, proprio per prevenire i rischi legati ai contagi e non replicare la brutta figura in terra australiana.

