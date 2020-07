Sfortunato incidente per Mick Schumacher! Esplode l'estintore della sua Prema: è costretto al ritiro

Mentre era in corsa per il 3° posto del GP di Stiria, parliamo per il campionato della Formula 2, il giovane tedesco è stato costretto al ritiro per un incidente stranissimo. Infatti il suo abitacolo si è riempito di schiuma a causa dell'espolosione dell'esintore interno alla sua vettura.

A vincere è stato poi il danese Christian Lundgaard davanti a Dan Ticktum e Marcus Armstrong, con Schumacher costretto allo 0 per la prima volta dopo quattro gare della stagione in corso. Il tedesco è così 10° in classifica a quota 14 punti, a -34 dalla vetta occupata dal russo Robert Shwartzman. Schumacher però spera che arrivi subito il prossimo GP, quello dell’Hungaroring dove ha conquistato nella passata stagione la sua prima e unica vittoria in Formula 2.

Capita una volta ogni dieci anni che un pezzo di gomma degli pneumatici colpisca questo piccolo interruttore che aziona l’estintore. È successo a me oggi mentre correvo per la terza posizione. Proprio sfortunato, ma il nostro ritmo gara anche oggi andava veramente forte

