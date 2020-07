Vettel sul mancato rinnovo con Ferrari: "Non c'entrano pandemia e soldi: abbiamo fallito"

Dal nostro partner OAsport.it

Sebastian Vettel è reduce da un pessimo GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 andata in scena domenica scorsa al Red Bull Ring. Il tedesco ha faticato a tenere in pista la sua Ferrari, si è reso protagonista di un testacoda con tanto di contatto con Carlos Sainz, ha pagato dazio nei confronti del compagno di squadra Charles Leclerc (secondo) e ha concluso in decima posizione (all’arrivo sono giunte soltanto undici monoposto). Non bisogna dimenticare che il quattro volte Campione del Mondo è stato eliminato nel Q2 delle qualifiche come non succedeva da sei anni.

Il 33enne è intervenuto a ServusTVinsieme a Chris Horner, Max Verstappen, Pierre Gasly e ha rivelato una serie di retroscena riguardo al mancato rinnovo con la Ferrari. Il teutonico aveva dichiarato giovedì scorso che era rimasto sorpreso della mancata proposta del Cavallino Rampante, anche perché il team principal Mattia Binotto aveva ribadito che lui era la prima scelta. Sebastian Vettel ha commentato senza peli sulla lingua:

Accetto la scelta senza problemi e continuerò a fare il mio lavoro cercando di fare meglio per la squadra e ottenere buoni risultati, al contrario del primo weekend. Non credo che la pandemia abbia influito. Ci sono tante speculazioni sul fatto che non fossimo arrivati a un accordo sul lato economico, ma questo non era un problema e non lo sarebbe stato. Quando sei in un ambiente come questo per tanto tempo, hai avuto successo e hai ottenuto una certa indipendenza, i soldi non dovrebbero essere un ostacolo.

Il tedesco si è soffermato sulla sua esperienza a Maranello:

Penso che gli ultimi cinque anni non hanno fruttato quello che tutti speravamo. L’obiettivo era ricostruire il team, abbiamo fatto del nostro meglio ma alla fine abbiamo fallito perché non è arrivato il titolo. Non credo, però, che poteva esserci ancora un’opzione per continuare a lavorare per quell’obiettivo. Mi era stato comunicato questo, mi era stato detto che volevano continuare insieme. Poi, dal nulla, ho ricevuto una telefonata in cui mi è stato detto che non ci sarebbe stata un’offerta e non ci sarebbe stato un futuro insieme.

Il quattro volte Campione del Mondo ha poi concluso: Dopo aver ricevuto la notizia ho chiamato Helmut Marko. Non volevo negoziare un contratto, ma avevo semplicemente bisogno di un suo consiglio, perché mi sono sempre trovato bene con lui. Gli ho spiegato la situazione”.

