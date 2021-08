Ultimo weekend della stagione in Formula E. Al Tempelhof di Berlino è Lucas Di Grassi (Audi) a prendersi il gradino più alto del podio, riuscendo a tenere il primato nonostante una grande rimonta di Edoardo Mortara (Rokit Venturi). Punti pesanti per entrambi che ora sognano il mondiale che verrà assegnato domani. Terzo posto per Mitch Evans (Jaguar) che ha vinto la battaglia per il podio contro Nato (Rokit) e Dennis (BMW).

Di Grassi, vincitore a Berlino Credit Foto Getty Images

Crollo DS

La qualifica aveva visto le due Ds come assolute dominatrici in Germania. Partite dalla prima fila, da metà gara in avanti si è assistitio ad un crollo di prestazioni che ha colpito entrambi i piloti: Vergne ha chiuso sesto davanti al compango Da Costa che, con un podio oggi, avrebbe avvicinato il titolo iridato.

Bird ko

Si sono perse in questo Eprix quasi tutte le speranze di classifica di Sam Bird che ha dovuto ritirare la sua Jaguar per problemi tecnici. Out anche Wehrlein che è stato vittima di un tamponamento, il quale ha messo fuori gioco la sua Porsche.

De Vries ancora in testa

0 punti per il leader del campionato De Vries che con un pizzico di fortuna si mantiene ancora in testa alla classifica mondiale ad una gara dal termine. Mortara ora è secondo a -3 da De Vries e +1 su Dennis. Classifica cortissima con Evans, Frijns e Di Grassi tutti con ottime opportunità di diventare campioni del mondo.

De Vries, leader ad una gara dalla fine Credit Foto Getty Images

Nei costruttori, Jaguar ringrazia il podio di Evans e vola in testa con 5 punti di vantaggio sulla DS e 6 sulla Envision Virgin. Audi, Mercedes e BMW sono tutte ancora in corsa per il titolo.

Domani, ore 15:30, ultimo atto della stagione che si disputerà sullo stesso tracciato ma percorso nel senso inverso.

