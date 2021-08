Formula E

Formula E, EPrix Berlino gara-1: Lucas Di Grassi regala ad Audi un successo prima dell'addio

FORMULA E - Il brasiliano dell’Audi trionfa in gara-1, davanti all'italo-svizzero Morta della Venturi che ora è attaccato a Nick deVries, leader del campionato. Terzo al traguardo oggi Mitch Evans (Jaguar). Alla vigilia dell'ultimo EPrix dell'anno la lotta per il titolo di campione del mondo è apertissima con ben 9 piloti in appena 15 punti e potenzialmente tutti in corsa per il titolo.

00:02:47, un' ora fa