Formula E, New York City ePrix - Da Costa spezza il digiuno a New York, 2° Vandoorne: rivedi l'arrivo

FORMULA E - Arrivo in volata nella gara 2 del Eprix di New York. Da Costa non sbaglia e si tiene dietro il rampante belga Vandoorne su Mercedes.

00:02:59, 14 minuti fa