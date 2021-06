Colpo grosso per Edoardo Mortara che conquista il secondo ePrix di Puebla e si prende il primato nella classifica iridata. Dopo il podio di ieri, lo svizzero si riconferma competitivo sul circuito messicano e riesce a tenere dietro l'arrembante Wehrlein (Porsche) che chiude al secondo posto. Rowland (Nissan) partito dalla pole, gestisce male gli attack mode e perde anche il podio nel finale, scavalcato da un ottimo Cassidy (Envision). Quinto posto di Dennis (BMW). Per Mortara si tratta del secondo successo in carriera dopo Hong Kong 2019.

Mortara vincitore dell'e Prix di Puebla Credit Foto Eurosport

Frijns a secco, ritiri per De Vries e Da Costa

In chiave campionato, il weekend di Puebla ha rivoluzionato le parti alte della classifica. Frijns della Envision fuori dalla zona punti (11°); altro disastro Mercedes con De Vries speronato da Di Grassi (Audi) e costretto al ritiro come Da Costa (Ds) autore di un brutto incidente. Mortara ne approfitta e vola in testa con 72 punti, +10 su Frijns. Mercedes mantiene incredibilmente la testa del campionato costruttori nonostante i soli 8 punti conquistati nelle ultime 4 gare. 3 punti il vantaggio su Ds e +4 su Jaguar, tutti team usciti con le ossa rotte dall'ovale messicano.

Prossima tappa il 10/11 luglio a New York.

