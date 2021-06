Secondo e Prix del Messico di questo weekend sul circuito di Puebla. Rowland e Wehrlein si invertono le posizioni rispetto alle qualifiche di ieri, ma si confermano in prima fila. Il pilota della Nissan (1.23.579) ha la meglio sull'alfiere di Porsche per due decimi. Entrambi sperano in maggiore fortuna per la seconda gara: Wehrlein primo al traguardo era stato squalificato, mentre Rowland aveva vanificato la buona qualificazione con una partenza da dimenticare. In seconda fila scatteranno Lynn (Mahindra) e Mortara (Rokit Venturi) reduce dal podio di gara 1. Il fresco vincitore Lucas Di Grassi (Audi) partirà solo 13esimo.

Come accaduto ieri, i migliori della classifica mondiale non scelgono ottimamente la track position e finiscono troppo vicini tra loro durante il giro veloce. Rast (Audi) finisce fuori strada e in fase di rientro disturba la Mercedes di De Vries che non va oltre la 19esima posizione. Fa poco meglio il compagno Vandoorne, 17esimo, mentre qualifica decisamente negativa per i 2 leader del mondiale Frijns (21°) e Da Costa (22°).

La gara è in programma per questa sera alle ore 23 e sarà la nona di questo campionato di Formula E.

