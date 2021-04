Formula E

Formula E, Roma: Turvey che botto! Centra Dennis e Vergne in partenza, il video dell'incidente

E PRIX ROMA - Incidente spettacolare e per fortuna senza conseguenze nel corso delle libere 1 dell'e-Prix di Roma. Oliver Turvey, dopo la bandiera a scacchi, non ha visto le altre macchine rallentare e ha tamponato la Ds Techeetah di Vergne e la BMW di Jake Dennis. Tanta paura ma per fortuna tutti e tre i piloti sono usciti illesi dalle loro vetture distrutte.

