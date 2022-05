Formula E

The Power of Sport: Susie Wolff, una donna leader nel mondo dei motori

Nella nostra nuova rubrica settimanale "The Power of Sport", vi presentiamo le grandi ambizioni di Susie Wolff. Ora CEO del team Rokit Venturi Racing, in Formula E, l'ex-pilota racconta la sua lotta per aprire il mondo dei motori alle donne attraverso le sue azioni e il suo progetto "Dare to be different" e "Girls on track"

00:04:17, 13 minuti fa