Freestyle

Freestyle, Come vola Laura Peel: battute Caldwell e Nikitina

FREESTYLE - In campo femminile ha trionfato l’australiana Laura Peel che con la sua run in finale ha conquistato 106.45 punti. In seconda piazza la statunitense Ashley Caldwell con i suoi 101.74 mentre in terza posizione la russa Liuboc Nikitina (94.47 punti).

00:01:16, 2 ore fa