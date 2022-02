Freestyle

Olimpiadi invernali - Eileen Gu incanta già in qualificazione nell'halfpipe, che roba!

Eileen Gu si è già messa al collo un oro e un argento nel freestyle skiing in queste Olimpiadi di Pechino 2022 ma non ha nessuna intenzione di fermarsi. La cinese dà spettacolo in entrambi i salti di qualificazione nell'halfpipe e nel secondo piazza un considerevole 95.50 con cui stacca la concorrenza.

