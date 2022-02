Freestyle

Olimpiadi invernali - Ottimo 8° posto per Simone Deromedis nel seeding di Ski Cross

PECHINO 2022 - Ottima run di Simone Deromedis per il seeding dello Ski Cross maschile. L'azzurro è molto costante per tutto il tracciato e si ferma a 54 centesimi dal miglior rilevamento cronometrico, fatto segnare da Alex Fiva (Svizzera) in 1:11.94. Deromedis darà battaglia per il sogno di una medaglia in questo Ski Cross maschile.

00:01:35, 2 ore fa