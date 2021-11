Freestyle

Sci freestyle, Coppa del Mondo skicross - Che spavento per Bohnacker! Il tedesco va fuori e sbalza su una gobba

SCI FREESTYLE - Brutta caduta tra Daniel Bohnacker e il campione olimpico di Sochi 2014 Jean Frederic Japuis negli ottavi di finale del preolimpico di skicross. A farne maggiormente le spese il tedesco, che finisce nelle reti e poi sbalza su una gobba. Portato via in barella, per fortuna cosciente.

00:01:44, 6 minuti fa