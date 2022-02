A Sunny Valley si è consumata una protesta di gruppo da parte delle Nazioni estere che avrebbero dovuto partecipare alla tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle. I vari atleti delle nazioni estere presentatisi in questa località hanno deciso di non scendere in pista, dichiarandosi contrari alla guerra che la Russia ha iniziato contro l’Ucraina . Una presa di posizione molto forte e compatta, da parte di tutte le varie delegazioni che hanno rinunciato alle qualifiche del venerdì e chiaramente a gareggiare del weekend.

Presente anche l’Italia con cinque atleti ma Simone Deromedis e compagni hanno fatto le valigie al pari degli squadroni come Svizzera, Francia, Canada oltre alla Svezia di Sandra Naeslund (Campionessa Olimpica ai giochi di Pechino e già vincitrice della Sfera di Cristallo). Si sono così disputate delle qualificazioni fantasma, con soltanto 6 atleti russi in pista e dopo questo desolante spettacolo nella tarda mattinata di venerdì la FIS ha optato per la soluzione più ovvia, cancellare le quattro prove in programma ponendo fine a quella che sarebbe stata a tutti gli effetti una gara farsa.

Ad

Pechino 2022 Ucraina-Russia, l'abbraccio a Pechino che va oltre la guerra 21/02/2022 A 14:57

A questo punto restano due appuntamenti in programma per completare la stagione: le gare di Reiteralm (13 marzo) e Veysonnaz (19 marzo). La Coppa del Mondo femminile è già assegnata a Sandra Naeslund, per quella maschile sono in lotta lo svizzero Ryan Regez (477 punti per il Campione Olimpico), i francesi Terence Tchiknavorian (477) e Bastien Midol (441).

Deromedis, il futuro è tuo! 5° nello Ski Cross e spaccata alla Ghedina

Pechino 2022 Eileen Gu, sei un fenomeno! Le sue Olimpiadi in 150 secondi IERI A 11:44