Ginnastica artistica

OLIMPIADI, GINNASTICA ARTISTICA, VANESSA FERRARI GUARDA IL SUO ESERCIZIO PER LA PRIMA VOLTA: "HO LA PELLE D'OCA"

TOKYO 2020 - A Casa Italia, Vanessa Ferrari si è fermata per un'intervista con la nostra Valentina Marchei. Con il sorriso stampato in viso, la Farfalla di Orzinuovi ha guardato per la prima volta l'esercizio nel corpo libero che le è valso l'argento.

00:06:21, un' ora fa