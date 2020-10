Milena Baldassarri è la nuova Campionessa italiana 2020 . La ginnasta della Faber Ginnastica Fabriano – e in rappresentanza dell’Aeronautica Militare – conquista il titolo assoluto, dopo una gara che aveva sempre visto in testa la campionessa italiana uscente Alexandra Agiurgiucules e. All’ultimo, l’atleta dell’Udinese (Aeronautica Militare) ha commesso due gravi errori al nastro che l’hanno costretta a cedere lo scettro di “regina d’Italia”.

Milena con il totale di p. 92.050 si riappropria del titolo italiano per la seconda volta. Vinse, infatti, la prima volta nel 2018. La ginnasta allenata da Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova stacca di due punti Alexandra Agiurgiuculese (p. 90.050) che ha, purtroppo, buttato via la vittoria sul finire della competizione.

Torino: scatta l'ora delle Final Six

“Queste ginnaste – ha dichiarato la Direttrice Tecnica Emanuela Maccarani – ci hanno fatto abituare alle suspence. Succede anche in campo internazionale. È stata una bellissima gara. Milena è stata protagonista di una competizione regolare svolta con attenzione e in crescendo. Alexandra ha proprio vissuto la pedana; brillante e piena di carattere ma l’ultimo attrezzo è stata una vera débacle. Un duro colpo. Raffaeli è una fuoriclasse, nonostante la giovane età. Forse non ha retto la pressione nei confronti delle due big, ma avrà tempo di rifarsi. Una grande soddisfazione vedere queste ginnaste perché sono tutte grandissime atlete”.