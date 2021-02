È toccato alle ginnaste della San Giorgio ’79 di Desio (Anstasiia Salos, Martina Brambilla, Giorgia Galli ed Eleonora Tagliabue) rompere l’egemonia della Faber Ginnastica Fabriano – Campione d’Italia uscente e forte di quattro scudetti consecutivi – che non scendevano, da tempo, dal primo gradino del podio. Ottimo lavoro e tanta soddisfazione per le atlete allenate da Elena Aliprandi che con il totale di p. 86.100, inaugurano, nel migliore dei modi, l’edizione 2021 del Campionato di Serie A1. Una vittoria di buon auspicio anche per la prova successiva, organizzata proprio dalla società brianzola, in prossimo 6 marzo al Pala Banco Desio.