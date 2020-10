Milano, 22 ottobre 2020 – Lo scudetto di Ritmica si assegna a Torino - sabato 24 ottobre alle 15:55 sul canale NOVE e in simulcast su Eurosport 2 - con la Final Six del Campionato a squadre. Sarà il grande show della ritmica a illuminare il Pala Gianni Asti di Torino con in palio i titoli a squadre di A1 e A2 e l’attesa esibizione delle Farfalle azzurre.

Un format innovativo di scontri a eliminazione diretta a partire dalle semifinali, con la possibilità per le squadre di scegliere un’atleta per ogni attrezzo, preannuncia grande spettacolo tra le migliori sei formazioni per ciascuna categoria della regular season, conclusa lo scorso 10 ottobre: un test importante per i due avieri della Nazionale italiana, Milena Baldassarri della Faber Ginnastica Fabriano e Alexandra Agiurgiuculese dell’ ASU di Udine, verso gli Europei di fine novembre.

La Final Six di Serie A1 del Campionato a squadre di ginnastica ritmica sarà trasmessa sabato 24 ottobre alle 15:55 sul NOVE (canale 9 del digitale terrestre, disponibile anche in streaming su Dplay) e in simulcast su Eurosport 2 (canale 211 di Sky) con il commento di Ilaria Brugnotti e Maura Rota. E domenica 22 novembre, sempre in chiaro sul NOVE, sarà la volta della Final Six di ginnastica artistica.

