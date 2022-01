Lutto nel mondo della Ginnastica. All'età di 51 anni si è spento Szilveszter Csollany, oro olimpico a Sydney 2000. L'ungherese era stato ricoverato a dicembre per Covid-19, come riportano fonti ufficiali dall'Ungheria. In queste settimane era stato assistito tramite ventilatore polmonare.

Csollany fu campione olimpico negli anelli a Sydney, oltre che medaglia d'argento ai giochi di Atlanta 1996 (dietro al suo grande rivale Yuri Chechi) e campione del mondo nel 2002. 6 volte medagliato ai campionati europei, fu eletto sportivo ungherese dell'anno nel 2000 e 2002.

