I Campionati Mondiali di Ginnastica a Liverpool, in Inghilterra, continuano a offrire spettacolo. L’ultimo all’appello è stato l’americano Asher Hong. Il 18enne (classe 2004) ha incantato il pubblico con un grande sesto posto nell’all-around alla sua prima competizione iridata.

Ad

Non un esercizio brillante alla sbarra per lui, alla fine totalizzerà 11.500, ma un dettaglio ha rubato la scena. È riuscito a rimanere aggrappato all’attrezzo inventandosi una persa con i polsi che gli ha permesso di completare l’esercizio senza cadute. Alla fine della performance ha dichiarato: “È quasi naturale per me. Non è niente di speciale, se riesco a fare una presa del genere mi dico: 'Ok, adesso devo concludere il mio esercizio”.





Ginnastica Morto per Covid il ginnasta Csollany, oro olimpico a Sydney 25/01/2022 ALLE 07:50







Ginnastica Vanessa Ferrari leggendaria: ecco l'esercizio che vale Tokyo 26/06/2021 ALLE 16:03