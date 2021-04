Ginnastica

Thema Williams e la ginnastica: "Mi diverto, per me non è solo uno sport"

GINNASTICA - Nel terzo episodio di 'Her Game', Thema Williams ci racconta la sua storia da ginnasta. Da 14 anni rappresenta il Trinidad e Tobago ma per lei lo sport non è solo un lavoro ma anche tanto divertimento.

