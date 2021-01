Golf

Golf, The American Express: Finau va a 2 metri dalla bandiera

GOLF - Per il golf italiano l'attesa è finita: dopo un 2020 travagliato Francesco Molinari torna in campo. Il campione azzurro è tra i protagonisti del The American Express, torneo del PGA Tour in programma da fino a domenica 24 gennaio in California.

