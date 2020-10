Golf

Golf, Molinari: "Voglio tornare a essere competitivo"

Francesco Molinari si è spostato da Londra agli Stati Uniti, dopo un lungo allontamento dal mondo del golf. Ora però è pronto a tornare a lavorare duramente per tornare di nuovo sul green. Ecco come ha risposto alle nostre domande. Segui il Shriners Hospitals for Children Open di Las Vegas, LIVE su GOLFTV da giovedì 8 a domenica 11 ottobre, ogni sera alle 23:00.

