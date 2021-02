Dopo la rocambolesca vittoria di Patrick Reed in quel di Torrey Pines, il circus del PGA Tour vola in Arizona per disputare nel fine settimana il Waste Management Phoenix Open, uno dei tornei storicamente più caldi e appassionanti dell'intera stagione, con le scorse edizioni che furono capaci di radunare fino a quindici mila spettatori nel "tee shot" della buca 16, considerata come la più spettacolare dell'intero Tour.

Nonostante le restrizioni per Covid impediranno il consueto show di musiche ed eventi collaterali che sono valsi a questo appuntamento il soprannome di "The greatest show on grass", le emozioni saranno assicurate, con un parterre che annovera nomi del calibro di Rory McIlroy, Jason Day, Harris English, Rickie Fowler, Sungjae Im, Hideki Matsuyama, Matthew Wolff e il campione uscente Webb Simpson.

Sui green e sui fairway del TPC di Scottsdale non vedremo invece in azione Francesco Molinari, apparso in buona condizione nelle prime uscite stagionali dopo i problemi patiti lo scorso anno.

PGA TOUR SU GOLFTV, EUROSPORT 2 E IN LIVE STREAMING SU EUROSPORT PLAYER

L'evento sarà trasmesso su GOLFTV ed Eurosport 2 con una diretta che partirà dalle ore 21:00 e si protrarrà per quattro ore nelle giornate di giovedì 4, venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 febbraio, mentre su Eurosport Player sarà possibile seguire l'intera manifestazione in diretta streaming.

Per tutto l'evento verrete accompagnati dalle voci del Team formato da Nicola Pomponi, Alessandro Bellicini, Isabella Calogero, Maurizio Trezzi e Federico Colombo, con la possibilità di trovare approfondimenti ed ulteriori dirette su GOLFTV, il cui "Weekly" riepilogativo sarà trasmesso su Eurosport 2 nella giornata di mercoledì 10 febbraio.

EUROPEAN TOUR, ANCHE IL SAUDI INTERNATIONAL SU EUROSPORT 2

In contemporanea col PGA Tour impegnato a Phoenix, sarà disponibile la diretta tv su Eurosport 2 e la diretta streaming su Eurosport Player dell'European Tour, di sede in Arabia Saudita per questo weekend, con dirette giornaliere a partire dalle ore 15 nelle giornate di venerdì, sabato e domenica.

