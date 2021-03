Golf

The Honda Classic - Wesley Bryan che fai? In mutande nello stagno: cosa non si fa per il golf

GOLF, THE HONDA CLASSIC - Per non perdere un colpo, Wesley Bryan è disposto anche a battere dallo stagno. Per farlo arrotola la maglietta, si toglie le scarpe e i pantaloni e colpisce in mutande. Poi non si dica che non esiste l'amore per il golf.

00:00:43, 21 minuti fa