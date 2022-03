Il PGA Tour entra nel vivo della stagione dando vita al torneo definito “Il quinto Major”. Spazio al The Players Championship, che con il suo ricchissimo montepremi da 20 milioni di dollari richiama, come ogni anno, i migliori golfisti del panorama internazionale.

Al termine del giovedì guidano la classifica l’inglese Tommy Fleetwood e l’americano Tom Hoge. La coppia comanda la leaderboard con lo score di -6 (66 colpi) e vanta una lunghezza di margine sull’indiano Anirban Lahiri, sul cileno Joaquin Niemann, e sugli statunitensi Keith Mitchell e Kramer Hickok.

Sul percorso par 72 del TPC at Sawgrass di Ponte Vedra Beach (Florida, Stati Uniti) il primo round è stato caratterizzato da pioggia e cattive condizioni climatiche che dapprima hanno rimandato l’avvio delle ostilità, poi sospeso il gioco nel pomeriggio americano. Ne consegue che molti degli attesi protagonisti sono stati fermati agli esordi o nel bel mezzo del round, mentre altri diciotto golfisti saranno chiamati a fare gli straordinari nelle prossime ore.

Tra coloro che hanno completato il round one, oltre ai sopraccitati battistrada, settima piazza con -4 per il messicano Abraham Ancer e per gli statunitensi Brian Harman e Sam Burns. Con ancora due buche da chiudere, è in top ten con lo score di -4 anche il canadese Taylor Pendrith, mentre il numero uno dell’Official World Golf Ranking Jon Rahm ha terminato il suo esordio all’11° posto con il punteggio di -3.

Buon avvio di Francesco Molinari. Il torinese, in attesa degli avversari, si piazza in 19ma posizione dopo un ottimo -2. Per il golfista italiano quattro birdie e due bogey che lo collocano a quattro lunghezze da coloro che guidano la leaderboard. Nella prosecuzione della prima tornata da tenere d’occhio infine gli americani Dustin Johnson e Brooks Koepka, fermati dopo tre buche e due birdie. Percorso netto invece dopo le prime due hole per l’inglese Justin Rose, che ricomincerà da -2 e 16 buche da chiudere.

