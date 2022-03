The Players Championship 2022, che ha vissuto tantissimi ritardi dovuti al maltempo. Rinvii per pioggia, vento fortissimo, questo torneo ne ha vissute di ogni tipo finora, tanto da trovarsi nella situazione in cui a quattro giorni dall’inizio, non sia stato ancora portato a compimento il terzo giro. Oggi giornata conclusiva, in cui i giocatori completeranno il terzo giro e giocheranno l’ultimo, senza soluzione di continuità. Il golf di lunedì: un evento strano ma non così tanto, visto che spesso succede che un torneo strabordi fuori dal weekend e si riversi a inizio settimana. E' esattamente quanto successo sul TPC Sawgrass , teatro del, che ha vissuto tantissimi ritardi dovuti al maltempo. Rinvii per pioggia, vento fortissimo, questo torneo ne ha vissute di ogni tipo finora, tanto da trovarsi nella situazione in cui a quattro giorni dall’inizio, non sia stato ancora portato a compimento il terzo giro. Oggi giornata conclusiva, in cui i giocatori completeranno il terzo giro e giocheranno l’ultimo, senza soluzione di continuità.

Chi è in testa

Ad

Da questo caos sta emergendo un nome a sorpresa, quello dell’indiano Anirban Lahiri. Con 7 buche ancora da giocare nel terzo turno, 25 totali, Lahiri ha portato il suo punteggio ad un totale di -9 con cui guida la classifica. Occasione forse più che irripetibile per lui e per tanti altri giocatori di trionfare in questa pazza edizione del torneo con il montepremi più ricco del circuito. Ad un colpo di distanza dal leader troviamo una coppia di statunitensi, composta da Tom Hoge e Harold Varner III. Entrambi sono nelle posizioni di vertice già dai giorni passati e riprenderanno il gioco dalla buca 10 del terzo round. Il salto più grande in classifica l’ha fatto il colombiano Sebastian Munoz che in 14 buche del terzo giro è riuscito a portare il suo punteggio a -7, dopo aver concluso appena 1 sotto al par il round precedente. Impatta così il punteggio dell’inglese Paul Casey e dell’americano Sam Burns per il quarto posto provvisorio.

The Players Championship Tutti in piedi per Lowry: hole in one alla 17! 2 ORE FA

Francesco Molinari, The Players Championship Credit Foto Getty Images

Francesco Molinari 7°

Un altro giocatore che ha approfittato al meglio della parte di terzo round giocata è Francesco Molinari. Il torinese è a -6 totale dopo aver guadagnato ben 5 colpi sulle 15 buche per ora affrontate. Alla ripresa del gioco Molinari dovrà giocare ancora 21 buche ed è al momento settimo insieme a Daniel Berger, Cameron Smith e Doug Ghim. Un terzo round fantastico finchè si è potuto giocare, prima dell’avvento del buio, in cui aveva già infilato sei birdie ed un solo bogey.

Quando e dove vedere il The Players Championship oggi?

Come ogni giorno, il torneo è LIVE sulla piattaforma Discovery +: dalle 13 con i feed senza commento (tanti i giocatori che devono recuperare addirittura 27 buche), mentre dalle 18 partirà il feed con commento in italiano.

- Dalle 13:00 - GOLF PGA Tour, The Players Championship, completamento 3° giro e 4° giro (senza commento in italiano)

- Dalle 18:00 - GOLF PGA Tour, The Players Championship, completamento 3° giro e 4° giro (con commento in italiano)

Lahiri dominatore del 3° turno, Molinari-show: gli highlights

The Players Championship Lahiri dominatore del 3° turno, Molinari-show: gli highlights 3 ORE FA