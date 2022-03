Golf

The Players Championship - Lahiri dominatore del 3° turno, Molinari-show: gli highlights

THE PLAYERS CHAMPIONSHIP - Sul TPC Sawgrass emerge l'indiano Anirban Lahiri, che guida la classifica provvisoria dopo quattro giorni dall'ìinizio di un torneo a dir poco tormentato. I giocatori devono ancora completare il terzo turno, per poi concludere col quarto senz asoluzione di continuità visto i ritardi per maltempo. Ottima prestazione di Francesco Molinari a -6.

00:03:08, 21 minuti fa