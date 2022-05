Golf

The Power of Sport: John Rahm resiste nel quarto giro e vince il Mexico Open

Nella nostra nuova rubrica settimanale "The Power of Sport", andiamo a rivivere le immagini più interessanti del Mexico Open, disputato sul course di Puerto Vallarta. John Rahm festeggia la sua settima vittoria nel circuito resistendo nel finale alla rimonta di Tony Finau e Brandon Wu.

00:01:07, 24 minuti fa