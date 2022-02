Primo giorno di incontri del torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Si sono tenuti i primi due match del turno preliminare del Gruppo A e B. Nel primo raggruppamento citato, al National Indoor Stadium, larghissima vittoria del Canada contro la Svizzera. Un perentorio 12-1 per la selezione nordamericana, dominante in tutti e tre i periodi, concedendo la realizzazione della bandiera alle elvetiche nell'ultima frazione di gioco.

Più equilibrio, invece, nell'incontro del Wukesong Sports Centre dove si sono affrontate Repubblica Ceca e Cina. Le padrone di casa sono state sconfitte 3-1, pagando a caro prezzo i riscontri in passivo del primo e terzo periodo e non riuscendo quindi a rimediare per quanto detto.

