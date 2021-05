Indycar

500 miglia Indianapolis, Incidente pauroso, gomma si stacca dall'auto di Rahal e carambola sulla macchina di Daly!

INDYCAR - Brivido nel corso della 500 miglia di Indianapolis, quando Graham Rahal, uscendo dal pit stop, è finito contro le barriere. L'incidente è stato causato dalla gomma posteriore sinistra non correttamente avvitata e che è tornata in traiettoria venendo centrata dal sopraggiungente Conor Daly che fortunatamente non ha avuto nessuna conseguenza se non un'ammaccatura al musetto dell'auto.

00:01:29, 2 ore fa