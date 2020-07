I grandi del judo: Yasuhiro Yamashita

La leggenda giapponese del judo che ha vinto qualcosa come 203 incontri per ippon, rimanendo imbattuto in tutta la sua carriera agonistica.

Non è raro che Yasuhiro Yamashita venga definito il miglior judoka della sua generazione, una vera leggenda di questo sport. In fin dei conti ha dominato la scena giapponese dal 1977 al 1985, ovvero per ben 9 anni consecutivi.

Nessuno era alla sua altezza, nessuno riusciva a batterlo. Nello stesso periodo, poi, è riuscito anche a laurearsi campione del mondo per la categoria +95 kg per ben tre edizioni (1979, 1981 e 1983) arrivando anche a conquistare il titolo olimpico nel 1984.

Ma facciamo un passo indietro: Yasuhiro Yamashita nasce il primo giugno 1957 a Kumamoto. Già ben piazzato da bambino, la madre lo avvicina al judo per aiutarlo a tenersi in forma ed è subito amore. A soli 19 anni, poi, diventa il più giovane campione nazionale giapponese, vincendo la massima competizione del suo paese. Sarà solo l’inizio di una straordinaria storia di sport che lo porterà a entrare addirittura nel Guinness dei primati. Dal 1977 al 1985, anno in cui si ritira, Yasuhiro Yamashita non viene mai battuto in nessuna competizione ufficiale.

Significativa anche la sua esperienza olimpica: dopo aver perso la possibilità di partecipare ai Giochi Olimpici di Mosca del 1980 per il boicottaggio di 65 paesi tra cui appunto il Giappone, nel 1984 ha finalmente l’occasione di gareggiare sul più prestigioso tatami internazionale.

E nonostante un infortunio rimediato durante un incontro eliminatorio, Yamashita riesce ad arrivare in finale e a vincere l’ambito oro olimpico. Tanto per capire la sua condizione fisica e la sua determinazione, quando salì sul podio il secondo classificato, l’egiziano Mohammed Ali Rashwan, lo aiutò a sostenersi. Lo strappo al polpaccio era diventato troppo doloroso anche per lui.

Oggi Yamashita insegna alla Tōkai University, continua a collaborare con l’IJF ed è stato eletto Presidente del Comitato Olimpico Giapponese.

