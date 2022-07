Judo

Judo, Consigli pratici per essere efficaci sul tatami: l'importanza dell'Uchikomi

JUDO - La ripetizione è alla base del judo: per raggiungere la perfezione (o quasi) in un esercizio, è necessario ripeterlo migliaia di volte. In questo modo, quando conta sapremo farci trovare pronti per l'esecuzione.

00:03:11, 2 ore fa