Storie Olimpiche: Ryōko Tani e Tadahiro Nomura

Ryōko Tani e Tadahiro Nomura sono due mostri sacri del judo mondiale, i due atleti che hanno ottenuto il maggior numero di medaglie olimpiche.

Parlando di record olimpici, non possono non saltare alla mente i nomi di Ryōko Tani e Tadahiro Nomura che a oggi detengono ancora i record per il numero di medaglie vinte ai Giochi Olimpici. Contemporanei, Tani classe 1975 e Nomura classe 1974, hanno fatto sognare il Giappone in ben tre competizioni olimpiche, dal ’96 al 2004 (Tani ha iniziato nel ’92 si è spinta anche al 2008 come vedremo).

Partiamo dalla carriera olimpica più lunga, quella di Ryōko Tani. Nata a Fukuoka, ha partecipato alle sue prime Olimpiadi giovanissima, nel 1992 a Barcellona. Sempre in gara nella categoria 48 kg, Tani ha vinto l’argento in quella prima occasione, per poi fare il bis della stessa medaglia anche ad Atlanta, quattro anni dopo. Ma sono le Olimpiadi di Sydney nel 2000 che la incoronano come la regina indiscussa, grazie al primo oro olimpico della sua carriera.

Play Icon

Judo Zoom Judo: come Manuel Lombardo ha conquistato l'oro nel Masters di Qingdao 06/08/2020 A 09:06

Nel 2004, poi, ad Atene è chiamata a confermarsi la migliore e non si lascia sfuggire l’occasione di mettersi al collo il secondo oro olimpico.

La sua ultima apparizione olimpica sarà quella del 2008, quando a Pechino è riuscita a salire sul terzo gradino del podio e a vincere il bronzo. Oltre alle numerose medaglie olimpiche, Tani è anche diventata campionessa del mondo per ben sette volte, dominando la competizione dal ’93 al 2003 e tornando a vincere nel 2007.

L’esperienza olimpica di Tadahiro Nomura è invece in un certo senso più strabiliante anche se meno lunga. Il campione giapponese (categoria 60 kg) ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996, riuscendo poi a confermarsi campione olimpico anche nel 2000 a Sydney e nel 2004 ad Atene.

Un risultato incredibile che lo ha fatto diventare l’unico judoka ad aver vinto 3 ori olimpici, davanti al francese David Douillet (due ori e un bronzo) e alla stessa Tani.

Judo I grandi del judo: Yasuhiro Yamashita 26/07/2020 A 11:08