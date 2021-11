Maratona

Atletica Maratona a New York Il proiettile d'argento non si batte: Hug vince la gara in carrozzina

MARATONA DI NEW YORK - Il proiettile d'argento non si batte: l'atleta svizzero Marcel Hug vince ancora a New York, per la quarta volta, nella gara in carrozzina al maschile.

00:01:57, un' ora fa