Maratona

Deso Gelmisa brucia Seifu Tuna allo sprint, record francese per Morhad Amdouni: la Maratona di Parigi è sua

Doppietta etiope nella classica maratona della capitale francese con il successo per Deso Gelmisa in 2h05:07 a precedere Seifu Tura (2h05:10) ma il pubblico di casa esulta per il terzo posto di Morhad Amdouni che demolisce il record nazionale con 2h05:22

00:01:46, un' ora fa