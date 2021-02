Conor McGregor ha ricevuto una sospensione di sei mesi dalla commissione medica della UFC , la massima lega mondiale di MMA. Dieci giorni fa il fuoriclasse irlandese delle arti marziali miste ha subito un sonoro ko contro lo statunitense Dustin Poirier nel corso del secondo round e i dottori hanno deciso di tenere fermo il 32enne fino alla fine del prossimo mese di luglio. Il già Campione del Mondo in due differenti categorie di peso sta bene, ma è stato avvistato con le stampelle e non potrà combattere fino all’inizio dell’estate.

Conor McGregor potrà tornare a combattere soltanto se la radiografia alla tibia e al perone destro darà esito negativo. L’irlandese è comunque fermamente convinto di disputare almeno un altro incontro in questo 2021, anche se ne ha persi tre nelle ultime sei uscite e sembra essere in fase calante a livello agonistico. Per il momento il sogno di un possibile nuovo match da urlo contro Khabib Nurmagomedov (il russo ha annunciato il ritiro ma potrebbe ripensarci) appare molto lontano.