GP Portogallo, video highlights gara-1: Jorge Prado trionfa in gara-1, Gajser 3° dopo una grande rimonta

MOTOCROSS - Jorge Prado ha vinto la gara-1 del GP del Portogallo, lo spagnolo ha conquistato il terzo successo di manche in questa stagione dopo essersi imposto nella gara-2 del GP di Gran Bretagna e nella gara-1 del GP di Lombardia a Mantova. Terzo posto per Gajser sempre più leader del mondiale chiude con un 3° posto in rimonta.

00:01:17, un' ora fa