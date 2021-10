Motocross

Motocross, MX2 - Tom Vialle: "Speciale vincere per la prima volta il GP di casa"

MX2 - Oggi non c'è stata partita, con Tom Vialle su di giri per tutte e due le manche. Il francese conquista per la prima volta il GP di casa e ringrazia tutto il team per questa grande emozione.

