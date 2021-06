Motocross

Motocross, MXGP, Tim Gajser che bis, Tony Cairoli beffato cade ed è costretto a ritirarsi: highlights gara-2

MXGP - La stagione 2021 del mondiale Motocross parte nel segno di Tim Gajser che inizia l'anno con una doppietta sul tracciato di Orlyonok, in Russia. Manche da dimenticare per il nostro Tony Cairoli che dopo una caduta, danneggia la moto ed è costretto a ritirarsi mentre stava portando a casa un prezioso 2° posto. Zero pesante per il campione siciliano, bravo Lupino 4°.

00:01:52, 31 minuti fa